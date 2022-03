Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo consiglio dell’ordine dei commercialisti nominato a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 21 e 22 febbraio: Presidente: Giovannella Famularo; Vice presidente: Fabio Roperto; Segretario: Leopoldo Bilotti; Tesoriere: Antonio Molinaro; Consiglieri: Eleonora Petruzza, Giovanna Rizzo, Caterina Ferrante, Alfredo Lucia, Francesco Pagliaro.

«L’Unione giovani commercialisti, che ha partecipato con grande interesse alla tornata elettorale – si legge in una nota – esprime sincere congratulazioni al nuovo Presidente Giovannella Famularo e al suo nuovo consiglio».

«Siamo certi – esprime il presidente dei Giovani Commercialisti lametini Francesco Moraca – che la nuova governance del nostro Ordine riuscirà a rappresentare in modo adeguato la nostra categoria e che in un’ottica di continuità, al pari del precedente Consiglio presieduto da Massimiliano Canzoniere, si potrà lavorare in perfetta sinergia. Particolare soddisfazione – sottolinea – deriva dalla scelta quale nuovo Segretario del nostro iscritto Leopoldo Bilotti, ex presidente dell’Unione di Lamezia ed attualmente Coordinatore regionale dei giovani commercialisti calabresi».

Il neo segretario Leopoldo Bilotti, dal canto suo, esprime «il più sincero ringraziamento nei confronti dei colleghi per il sostegno ricevuto. Il mio risultato – prosegue – è il riconoscimento del percorso compiuto a partire dall’anno 2015 con l’Unione Giovani. Sarò portavoce – conclude Bilotti – delle istanze provenienti dai colleghi e mi impegnerò a svolgere il mio ruolo in Consiglio con responsabilità e determinazione».