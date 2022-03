“I prezzi non coprono più i costi di produzione” questo è il grido di allarme lanciato dagli agricoltori di Gizzeria e Lamezia Terme i quali si sono riuniti con una folta rappresentanza di tutta la provincia di Catanzaro e vicini colleghi di Vibo Crotone e Cosenza fondando il Movimento Territorio e Agricoltura.

“Siamo stanchi di essere presi continuamente in giro dalla politica e da tutti i tavoli tecnici che essa instaura con le associazione di categoria le quali ci hanno completamente abbandonato a noi stessi” si spiega in una nota stampa, “combattiamo ogni giorno con il continuo aumento del gasolio agricolo, concimi, mangimi, energia elettrica mentre i nostri prodotti (olio, latte, verdura, frutta ecc) vengono svenduti al peggior offerente”.

“Abbiamo il bisogno di essere ascoltati Ora, domani è già tardi, affinché si mettano, nell ‘immediato, in sicurezza le nostre imprese. Siamo aperti al dialogo e al confronto di strategie pratiche e non “Politiche”. Invitiamo il Presidente Occhiuto ad aprire gli occhi anche verso questo settore per non vedere domani la sua amata Calabria un deserto” chiude la nota