Il 5 aprile presentazione del “Report di analisi turistico-territoriale della Calabria”

Si terrà il 5 aprile a partire dalle 10.30 l’incontro di approfondimento su “i fenomeni turistici per supportare le imprese ad orientarsi tra i tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale. L’importanza dei dati al servizio del turismo”, organizzato dal Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, e con il supporto operativo di ISNART.

L’attività si svolge nell’ambito del progetto di Fondo di perequazione 2019 – 2020 “Sostegno del turismo”, e in continuità con le attività delle annualità precedenti, le cui attività saranno finalizzate, da un lato, ad assistere le imprese nella gestione della crisi e della ripartenza, attraverso la fornitura di analisi anche predittive dei territori e dell’economia del turismo e, dall’altro lato, a qualificare l’offerta turistica attraverso le competenze digitali e la sostenibilità, sviluppando e differenziando i prodotti offerti sul mercato, promuovendo le destinazioni turistiche e potenziando i canali di vendita attraverso gli strumenti digitali e la promozione.

Nell’ambito dell’evento saranno presentati i dati del primo “Report di analisi turistico-territoriale della Calabria”, realizzato sulla base degli ecosistemi digitali creati da ISNART e Unioncamere Italiana, a supporto dell’ Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio: la piattaforma “TURISMO BIG DATA” e “MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ” .

In particolare, saranno esposti i principali dati che riguardano analisi dell’offerta turistica regionale, tra cui trend e caratteristiche della filiera, andamento delle performance, analisi del mercato alternativo, passando per il Sentiment dei turisti per chiudere sugli scenari previsivi.

La partecipazione è gratuita previa registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1XVUNITnTkeOA2t6HbKJcA