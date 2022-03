Problemi della viabilità lametina e dell’hinterland palesati alla presidente della Commissione Trasporti della Camera

Questa mattina nella sede del Comune lametino incontro con la presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, organizzato da Anci Calabria e dal Comune di Lamezia Terme.

«Abbiamo ascoltato i sindaci e gli amministratori provenienti da più parti della Calabria», afferma il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno, «tante le idee e tante le proposte, che dimostrano l’esistenza di una Calabria diversa da quella che si racconta, una Calabria da valorizzare partendo proprio da azioni concrete per dare risoluzione alle criticità esistenti in in tema di trasporti».

«Lo sviluppo della Calabria passa per un necessario potenziamento delle sue infrastrutture», sostiene Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, «la Calabria è una terra meravigliosa dalle tante potenzialità. Nei prossimi mesi tornerò qui per una due giorni finalizzata a toccare con mano le criticità esistenti in tema di trasporti e, soprattutto, per offrire soluzioni, mettere in campo azioni concrete attraverso un confronto con le parti interessate».

Si è discusso della situazione dei trasporti e dei collegamenti in generale in Calabria, e oltre alla situazione lametina si è affrontato anche il problema della viabilità nell’hinterland. Il sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, nel suo intervento ha posto l’attenzione sulla problematica ancora irrisolta del completamento della strada del Medio Savuto – Due Mari (la cosiddetta “strada che non c’è”) nonché sul ripristino dell’intera tratta Catanzaro-Cosenza delle Ferrovie Della Calabria, ormai interrotta da oltre un decennio, definiti «due servizi vitali per il territorio soveritano e dei comuni limitrofi, divenuti ormai imprescindibili per evitare il definitivo spopolamento delle aree interne interessate».

Altra richiesta quella di ottimizzare i trasporti per l’aeroporto e per la stazione ferroviaria di di Lamezia Terme, vista la loro centrale importanza, oltre che per le popolazioni locali, anche per i turisti che trovano nelle due fondamentali infrastrutture il punto di ingresso primario alla nostra regione.

Dalla Presidente della commissione trasporti palesata la richiesta di conoscere in maniera più circostanziata le vicende relative alla viabilità e ai trasporti che interessano la macroarea del Reventino e della Presila Catanzarese, rendendosi disponibile ad approfondire la vicenda tramite scambi di documenti, colloqui ed incontri istituzionali da svolgersi sul territorio, «per trovare una risoluzione celere e ottimale alle ataviche problematiche che da questi derivano» conclude Chiodo.