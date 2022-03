Il Forum Terzo Settore del Lametino lamenta forti preoccupazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: «prevede tanti miliardi di euro, gli enti locali sono determinanti per spendere questi soldi, un’opportunità unica dopo anni di tagli, ma da sindaci, assessori e operatori comunali sentiamo troppo spesso dirci che “senza dipendenti sarà complesso se non impossibile seguire i bandi, preparare i progetti, controllare che i fondi vengano spesi bene”. A noi questa sembra già una resa in partenza».

Si ammette che «si è discusso poco delle possibili conseguenze di queste lacune sulla riuscita del PNRR, le preoccupazioni ci sono e sono dovute principalmente alla significativa quota di risorse del PNRR che gli enti locali sono chiamati a gestire: un flusso di denaro straordinario che si aggiunge alla ordinaria amministrazione e a tutti gli altri fondi strutturali, povertà, inclusione, non autosufficienza, minori, agenda urbana, ecc., che pur devono essere portati avanti e realizzati», chiedendosi «come intendono organizzarsi i comuni di Lamezia Terme e di Soveria Mannelli, nel ruolo di capofila dei rispettivi ambiti per far fronte a questa situazione e a non disperdere questa possibilità di sviluppo sociale?»

Si ricorda che «per ottenere i fondi necessari a realizzare i progetti definiti nelle varie missioni del PNRR, gli enti locali devono partecipare ai bandi pubblicati dai ministeri competenti, devono realizzare gli interventi nel rispetto delle leggi e devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo ma anche di coprogettazione e tutti i progetti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2026» dichiarandosi «pronti, come sempre, a partecipare attivamente ai tavoli tematici così come in sede di coprogettazione affinché non venga sprecata questa grande occasione, ma serve anche l’impegno appassionato e non rinunciatario dell’ente pubblico che agisca con tutti i mezzi in suo potere per la realizzazione di quello che potrebbe davvero diventare un cambiamento epocale». Ma le assunzioni non possono essere garantite così celermente.