Il gruppo “uniti per il golfo di Sant’Eufemia” plaude all’operazione Deep ma reputa ancora irrisolto il problema depurazione

Il gruppo “uniti per il golfo di Sant’Eufemia” plaude all’operazione, denominata “deep”, condotta nei giorni scorsi dall’arma dei carabinieri, guidata da Pietro Salsano, comandante della legione carabinieri Calabria , contro i reati ambientali e maladepurazione sulle coste del Tirreno. L’imponente attività ha interessato i territori del catanzarese, del cosentino e del vibonese. A seguire le indagini, le Procure di Lamezia, Paola e Vibo.

«Già da qualche mese – dichiara la portavoce del gruppo, Rosa Anna – in seguito a specifici e singoli interventi, si era notata un’attenzione particolare della magistratura a quella che era una evidente e ormai drammatica crisi ambientale, dovuta solo e unicamente alla mano delinquenziale dell’uomo. Si auspicava, quindi, negli ultimi tempi, che interventi futuri e importanti portassero a scoperchiare una situazione ormai sotto gli occhi di tutti e per anni silenziata».

Nonostante ciò si lamenta che «la politica ancora non si muove come dovrebbe. Quando interviene la Magistratura, il danno è ormai fatto. Al lavoro delle Procure deve seguire quello della Regione. Se alle operazioni delle Procure, non si provvede , in seguito, con interventi mirati, a rivedere tutto il sistema depurativo, non si otterranno i risultati attesi. La politica deve farsi sentire in maniera più determinante. Si ricorda che l’intervento a cui Occhiuto ha pensato, relativamente allo smaltimento dei fanghi, per quanto sicuramente, apprezzabile sia , non porta a nessuna risoluzione definitiva».

Per un confronto dialettico si annuncia così un incontro con i sindaci del comprensorio lametino e vibonese, da tenersi l’8 aprile al Civico Trame alle 16.30, sostenendo che «avverrà anche alla luce del provvedimento emesso dal Presidente della Regione, di commissariamento dei depuratori, deve essere visto come un momento di confronto e di informazione sui programmi approntati dai primi cittadini per la tutela del mare, volano di sviluppo per le città costiere».