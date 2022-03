Proposto di inserire Lameland all’interno del progetto Waterfront nell’area industriale

Non solo il porto turistico e tutta l’area residenziale e commerciale, nel progetto di conversione di un’ampia zona dell’area industriale lametina si propone anche l’inserimento di un parco divertimenti a tema su un’area di 20 ettari.

Il progetto è stato sollecitato ieri da Ruggero Pegna, che al pari degli altri consiglieri comunali ieri ha partecipato alla seduta congiunta di due commissioni in cui è stato presentato il progetto generale relativo al waterfront e la distinzioni tra la fase del primo lotto relativa all’avviso pubblico per il progetto di finanza del fronte mare, ed il secondo lotto più interno che prevederà invece altri tipi di investimenti privati.

Proprio su questa fase Pegna ha voluto conversare con Vito Sciammarella, amministratore delegato della Coipa, proponendo l’idea già inclusa nel proprio programma elettorale e su cui il promoter aveva già iniziato a prendere prime informazioni con una società di progettazione specializzata in questo tipo di strutture.

L’idea avanzata è quella di un parco per attività all’aperto attivo tra il 1 marzo ed il 30 settembre, che per eventuali attività al chiuso avrebbe un’apertura lungo tutto l’anno, puntando sulla centralità geografica dell’area industriale lametina e la vicinanza a stazione ferroviaria, aeroporto, autostrada.

L’idea progettuale è quella di creare un parco divertimenti ispirato al mondo del Cinema, anche perché a poche centinaia di metri, infatti, nasceranno gli Studios Cinematografici della Film Commission Calabria. Inoltre a Lamezia Terme ha vissuto il tre volte Premio Oscar Carlo Rambaldi, per cui, con il consenso della famiglia, si potrebbero realizzare attrazioni/giochi ispirati ai suoi personaggi, tipo King Kong, Alien, E.T., oltre ad attrazioni ispirate ad altre saghe cinematografiche. Già nel progetto presentato da Coipa, inoltre, era previsto un centro sulla realtà aumentata dedicato alle creazioni di Rambaldi.

Un tale parco sarebbe attrattivo per ogni tipo di target, in particolare bambini, ragazzi e intere famiglie. Prima proposta per il nome sarebbe “Lameland”, con riferimento a Lamezia Terme, e simbolo/mascot “Lamel”, uno scoiattolo nero (specie che vive solo in Calabria) con maglietta gialla e cappellino blu, colori della città.