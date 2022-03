Una delegazione del partito democratico di Lamezia Terme ha fatto visita all’azienda intimidita negli scorsi giorni

Una delegazione del partito democratico di Lamezia Terme, composta dal segretario cittadino Gennarino Masi, Marco Grande, Francesco Belvedere e Giovannella Viola, ha fatto visita all’azienda agricola Fragiacomo vittima di un attentato dinamitardo su cui stanno indagano i Carabinieri.

Gli esponenti del PD di Lamezia hanno espresso solidarietà e vicinanza al titolare dell’azienda auspicando che sia fatta piena luce sul grave atto criminale che tanta paura e preoccupazione ha causato al titolare dell’azienda oltre ai danni derivanti dall’esplosione.

Dopo l’omicidio e i due tentati omicidi dei giorni scorsi accaduti in pieno centro cittadino, il PD lancia ancora una volta l’allarme su quanto sta avvenendo in città e cioè sul preoccupante ritorno della recrudescenza di atti criminali nonostante i duri colpi inferti alla criminalità organizzata da magistratura e forze dell’ordine nel corso dell’ultimo decennio.

Il PD, stringendosi ancora una volta attorno all’angoscia di queste ore del titolare dell’azienda, ribadisce, quindi, il monito rivolto alle istituzioni, politica e società civile cittadina a non abbassare la guardia di fronte alla prepotenza mafiosa che inquina il tessuto economico e civile della città come più volte è accaduto in città.