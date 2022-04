Cisl, Anteas e Anolf lanciano una raccolta di beni di prima necessita per i profughi ucraini in Calabria

In solidarietà verso le persone e le famiglie ucraine che giungono in Calabria, Cisl, Anteas e Anolf promuovono una raccolta di indumenti per bambini, donne, uomini e di generi alimentari a lunga conservazione che, in occasione della Pasqua, saranno consegnati a comunità e centri di accoglienza. Chi vorrà aderire all’iniziativa, potrà portarli nella sede Cisl più vicina.

Per coloro che volessero contribuire con una donazione in denaro al sostegno della popolazione ucraina, si informa che la Cisl nazionale ha aperto un apposito conto corrente con intestazione “Cisl fondo solidarietà per ucraina” – Iban: it64m0103003201000004444436 – Banca: Monte dei Paschi di Siena – Causale: donazione.