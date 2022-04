L’avvocato Valerio Mercuri è stato nominato coordinatore di Noi con l’Italia per la città di Lamezia Terme.

Il Coordinatore Provinciale, Maurizio Vento, lo ha incaricato di traghettare il partito nella città in attesa della celebrazione del congresso, in accordo ed in condivisione con il consigliere comunale Giovanni Saladini, il componente del coordinamento regionale Michele Rosato ed il responsabile nazionale enti locali Pino Galati.

«Si è scelto Valerio Mercuri perché il giovane professionista ha dimostrato di amare la politica e di saperne cogliere i migliori valori, di avere la giusta esperienza maturata con passione e spirito di servizio oltreché buon conoscitore delle dinamiche politiche locali», si spiega nella nota stampa di annuncio, «insieme a lui, e agli altri organi del partito, si continuerà l’opera di radicamento territoriale di Noi con l’Italia che nell’area centrale della Calabria sta registrando una notevole crescita in termini di adesioni e consensi. Nei prossimi giorni sarà inoltre nominato il Presidente cittadino del partito e si aprirà ufficialmente una fase nuova nella politica lametina».