Rosy Rubino e Mimmo Gianturco spingono per la riapertura di alcuni beni culturali lametini

«La valorizzazione dei beni storici, dei siti archeologici e dei luoghi di cultura della città di Lamezia Terme, oggi colpevolmente chiusi o non pienamente fruibili, costituisce condizione prioritaria per lo sviluppo del territorio». Lo affermano Rosy Rubino e Mimmo Gianturco, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

«I tempi di attesa – aggiungono – sono abbondantemente scaduti. La chiusura, la scarsa programmazione, nonché la mancanza di un serio percorso turistico-culturale del Castello Normanna Svevo, Parco Mitoio, Bastione di Malta, Abbazia Benedettina, museo della memoria, scavi dell’Antica Terina ed altri luoghi di interesse culturale e storico, registra, ancora una volta, l’operato sterile di un’amministrazione comunale che sostiene di essere impegnata su più fronti senza tuttavia concretizzare nulla».

«Per tali ragioni – aggiungono i consiglieri Rubino e Gianturco – chiediamo con forza, alla giunta Mascaro, una efficace valorizzazione del nostro patrimonio storico, coinvolgeremo i cittadini lametini anche attraverso una raccolta di firme per raggiungere un risultato prioritario: la riapertura al pubblico di tali beni per fornire nuova linfa alla crescita sociale, culturale ed economica della nostra città. È arrivato il momento – concludono – di agire con i fatti e con le azioni concrete. La città attende dei risultati tangibili che non possono essere più disattesi da un’amministrazione comunale inconsistente».

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

In realtà poi l’Abbazia Benedettina è stata aperta già la scorsa estate, e sul Bastione di Malta è stato presentato un progetto sui fondi europei.

Nelle linee programmatiche discusse in consiglio comunale sui siti archeologici si legge che «l’attrattività turistica del territorio lametino non può essere disgiunta dalla fruibilità dei suoi numerosi e monumentali siti archeologici, che abbracciano tremila anni di storia e conservano un valore paesaggistico e monumentale del tutto peculiare. Andranno dunque aperti al pubblico e messi in rete il Bastione di Malta (in attesa della conclusione dei lavori di sistemazione edilizia), l’Abbazia Benedettina di Santa Maria di Sant’Eufemia, il Parco Archeologico dell’antica Terina, il mulino “Adele Bruno” e il Castello Normanno Svevo. All’apertura seguirà lo studio e l’emanazione di un bando per la gestione e l’affidamento dei servizi culturali e turistici dei siti. L’Abbazia benedettina, in particolare, aperta ai visitatori nelle estati del 2020 e del 2021 con grande partecipazione, sarà presto oggetto di altri interventi stante le somme all’uopo destinate dalla Soprintendenza Archeologia e dovrà costituire uno dei simboli dello sviluppo culturale, storico e turistico della Città di Lamezia Terme».

In Agenda Urbana è previsto un finanziamento di 1.313.060 euro «per la rigenerazione urbana del Castello Normanno-Svevo, con conseguente recupero funzionale dello stesso ed il suo riuso prevedendo anche la realizzazione di un punto di info, vendita di biglietti e souvenir collocato all’ingresso dell’area, la sua completa illuminazione e la realizzazione di un proscenio per rappresentazioni teatrali».

Nel piano triennale delle opere pubbliche compaiono 2 milioni di euro per “Area Abbazia Benedettina di S. Eufemia Lamezia. Interventi di indagine, scavo archeologico, restauro conservativo, fruibilità e valorizzazione”.