Venerdì nella sala consiliare Lamezia ricordo di Costantino Fittante

“Un impegno che continua”. È il titolo dell’iniziativa pubblica con cui sarà ricordato venerdì 8 aprile, a partire dalle 17.30, nella sala del consiglio comunale inaugurata Giorgio Napolitano in Via Arturo Perugini, Costantino Fittante, scomparso il 19 novembre 2021.

L’iniziativa, promossa dalla famiglia Fittante, vedrà gli interventi di amici, persone con cui ha condiviso la lunga militanza politica e l’impegno nelle istituzioni, rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo dell’associazionismo e della scuola per ricordare e ravvivare il pensiero e l’impegno di un uomo che ha segnato la storia della politica calabrese, da sindaco di Sant’Eufemia prima dell’unificazione dei tre ex Comuni, all’impegno nelle istituzioni prima come consigliere regionale e poi come parlamentare e poi ancora come assessore al Comune di Lamezia. Negli ultimi anni, con il centro “Riforme-Democrazia e Diritti”, ha proseguito costantemente la sua attività culturale e di impegno civile con uno sguardo particolare alle nuove generazioni e alla promozione della cultura della legalità e del bene comune.

Nel corso della serata, una carrellata fotografica con alcuni dei momenti più significativi della vita e del percorso di Costantino Fittante e una performance musicale a cura dei musicisti Claudio Fittante e Jacopo Puleo