Venerdì incontro di “Uniti per il golfo di Sant’Eufemia” con i sindaci del comprensorio

Venerdì, alle 16.30, presso la sede di Civico Trame, si terrà un incontro con i sindaci del comprensorio lametino e vibonese.

Fautore ed organizzatore dell’evento “Uniti per il golfo di Sant’Eufemia”, gruppo di cui fanno parte più comitati e associazioni per fare fronte comune nelle azioni di tutela e salvaguardia del territori e del mare. «In prossimità della stagione estiva, vista la situazione ormai emergenziale in cui versa il mare, soprattutto della costa tirrenica», sostiene il Gruppo, «si sta rivolgendo massima attenzione al problema dell’inquinamento marino. In questa ottica e in seguito anche al commissariamento della Regione degli impianti di depurazione del tratto tra Tortora e Nicotera, ha chiesto ai primi cittadini un incontro, che va inteso soprattutto come momento di confronto e come tavolo di discussione di tutte le criticità incontrate dalle amministrazioni locali».