Gianturco sollecita la giunta a coinvolgere il consiglio comunale sui progetti del Pnrr

Secondo Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, l’amministrazione Mascaro è «in grande affanno, e lo si vede anche nella gestione dell’ordinario con una città sempre più sporca, degradata, strade colabrodo e poco sicura. Per affrontare al meglio la fida del PNRR chiediamo il coinvolgimento del consiglio comunale».

«È grave quanto sta accadendo al Comune di Lamezia Terme – continua – nel momento in cui la seconda città più grande della provincia di Catanzaro e la quarta della Calabria è chiamata a programmare e spendere bene le risorse del PNRR, a investire e promuovere nella coesione sociale, l’amministrazione Mascaro si isola nelle segrete stanze creando preoccupanti scollamenti fra la giunta ed il consiglio comunale. Sarebbe invece cosa buona e giusta, vista anche la disponibilità dichiarata più volte dalle minoranze, coinvolgere l’intero consiglio sui progetti che riguardano i fondi PNRR e quindi interventi strategici e di sviluppo del territorio, non solo perché l’aula del consiglio comunale è il luogo in cui i rappresentanti eletti dai cittadini possano trovare soluzioni unitarie per far uscire Lamezia Terme dal buio e dal torpore in cui si trova, ma anche per una idea di democrazia partecipata che può e deve vedere tutta la città protagonista in una sfida così importante».

Gianturco lamenta che «la lentezza della programmazione sui fondi PNRR preoccupano tutti i lametini che temono principalmente di perdere importanti finanziamenti ed opportunità, anche perché ciò», anche se le delibere di giunta sono sull’albo pretorio, così come gli atti amministrativi collegati, come l’affidamento avvenuto ieri ad Invitalia dei bandi relativi ai Pinqua.