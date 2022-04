Sulla visione di un’area Catanzaro-Lamezia Giovanna Viola chiede l’impegno del centrosinistra di Lamezia e del Lametino

Per Giovanna Viola, componente direzione regionale PD, «l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme, Accomunando, che ha aperto un processo di condivisione con i Comuni del Lametino, arriva mentre nella campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Catanzaro viene riproposta la visione di un’area Catanzaro-Lamezia».

Si chiede che «su questo tema il centrosinistra di Lamezia e del Lametino assuma una determinazione condivisa che deve riguardare le linee di sviluppo che oggi, sempre di più, si dirigono verso il Tirreno e la nostra area industriale, ove imponenti progetti sono in avanzata elaborazione. Oltre l’aula bunker, il grande progetto del porto, ed il progetto internazionale di ricerca scientifica e la realizzazione del Centro Protesi INAIL ancora da definire», anche se il polo integrato con l’Asp è attivo da tempo.

«Il centrosinistra di Lamezia e del Lametino assuma anche una determinazione comune su un progetto per la sanità, sul quale non possiamo rimanere tagliati fuori sol perché v’è la necessità di concludere in una unica gestione il più grande ospedale dell’area e l’unico policlinico universitario della Regione, che finiranno per assorbire ancor di più risorse e disponibilità», sostiene la Viola, anche se i 3 ospedali dell’Asp di Catanzaro non rientrano nell’unione dell’azienda ospedaliera di Catanzaro, sostenendo che «abbiamo una grande opportunità per rinforzare l’area di un centrosinistra allargato alle associazioni civiche e culturali che deve essere la base comune per i nostri impegni e le nostre scelte».