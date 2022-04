Sul 118 il Partito Democratico lametino chiede un incontro ai vertici dell’Asp di Catanzaro

Mentre a livello regionale si sottoscrivono nuovi contratti, e si pensa ad una società terza per gestire il servizio, sulla carenza di medici a bordo delle ambulanze del 118 il Partito Democratico lametino chiede un incontro ai vertici dell’Asp di Catanzaro.

Gennarino Masi, in qualità di segretario cittadino del PD di Lamezia Terme, ha così scritto al commissario straordinario Ilario Lazzaro per avere «un incontro urgente al fine di pervenire ad un immediato superamento delle gravi criticità esistenti» tenuto conto «della grave crisi in cui versa la sanità Lametina ed in particolare lo stato emergenziale in cui sono costretti ad operare gli addetti al 118, in conseguenza della “dissoluzione” del servizio 118 dell’ASP di Catanzaro che, troppo spesso, è costretto ad operare senza la presenza di un medico», allargando l’invito anche da parte dei consiglieri regionali Raffaele Mammoli ed Ernesto Alecci e la consigliera comunale Aquila Villella.