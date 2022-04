«In via Fiume, nella zona ovest della città, alle spalle di Corso Eroi di Sapri, si vive da tempo una situazione di degrado che rischia di provocare un serio pericolo ambientale. Urge un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale» sostiene Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

«Si tratta di una strada comunale totalmente abbandonata in pieno centro cittadino, nell’ex comune di Sambiase, con i pozzetti dell’acqua piovana e della condotta fognaria che sbucano pericolosamente dal suolo di circa una ventina di centimetri con i coperchi in cemento che, a causa della scarsa manutenzione e dell’esposizione alle intemperie, non riescono più a svolgere la loro funzione con tutte le conseguenze del caso, specie nelle giornate più calde dove l’esalazione dei tombini provocano un forte disagio ai residenti» reputa il consigliere comunale, «più volte i residenti hanno segnalato il problema ma ad oggi non si registrano interventi sostanziali. Invito per tanto l’amministrazione comunale ad intervenire celermente per mettere in sicurezza l’area, asfaltando l’intera via anche per sistemare i pozzetti e rendere accessibile a tutti una via cittadina sottraendola al degrado».

Nelle foto inviate si evidenzia come però il problema riguarda solo un tratto di strada attiguo ad un terreno incolto lungo circa 160 metri.