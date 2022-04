Sabato alle 10 nel teatro Costabile di Lamezia Terme incontro-seminario “Oltre il Super-bonus”

Sabato alle 10, presso il teatro Costabile di Lamezia Terme, si terrà l’incontro-seminario “Oltre il Super-bonus”.

L’incontro è organizzato e curato dall’ingegnere lametino Alessandro Sesto, cittadino e libero professionista già avvezzo alla realizzazione di incontro volti al risveglio culturale della comunità e alla promozione delle novità tecniche nel settore.

Parteciperanno alla convention gli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e Dottori Commercialisti.

La giornata si aprirà con i saluti iniziali del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. L’incontro è aperto al pubblico e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, alle aziende e alle imprese che cercano un confronto formativo e produttivo.

I relatori del seminario saranno:

Raffaele Mastroianni (esperto PND Co.Ma.Tec Srl), “efficienza sismica degli edifici”;

Antonio Graziano (Graziano Ingegneria), “efficienza energetica degli edifici”;

Vittorio Iiritano (Dottore Commercialista), “modalità e procedure sulle detrazioni fiscali”;

Francesca Chiera (Agenzia delle Entrate, Provincia di Catanzaro), “Superbonus: interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ad istanze di interpello”.

È consigliato arrivare in anticipo per i controlli Green-pass e registrazione. Bisognerà indossare la mascherina per tutta la durata del seminario\incontro.