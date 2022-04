Unilavoro Pmi dona colombe pasquali per i più bisognosi tramite la Caritas

E’ avvenuta ieri, presso la nuova Concattedrale di Lamezia Terme, la consegna di un importante quantitativo di colombe pasquali da destinare alla Caritas che, a sua volta, le consegnerà ai più bisognosi.

Fiero e soddisfatto, Sebastiano Guzzi, Vice Presidente Nazionale Unilavoro Pmi, per il quale “la nostra Associazione che non è nuova a queste iniziative di solidarietà, ha ritenuto opportuno manifestare, attraverso un gesto semplice, la nostra vicinanza e il nostro affetto. Essere presenti e collaborativi, è un dovere morale. I gesti di solidarietà aiutano a sostenere e risolvere le cause dei più deboli e noi, che siamo sempre molto attenti, sensibili e solidali, vogliamo esprimere e mantenere fede al nostro credo”.

Anche questa volta, quindi, in occasione della Pasqua, Unilavoro Pmi, ha sentito l’esigenza di trasmettere, attraverso semplici doni, la necessità di arrivare nel cuore di chi vive situazioni estreme e particolarmente delicate: “il desiderio era quello di dimostrare la nostra presenza e lo abbiamo fatto com’è nel nostro stile. Ieri – ha aggiunto Guzzi – oltre a visitare la straordinaria ed ingente struttura, abbiamo colto l’occasione di conoscere e di confrontarci con le persone che operano, attivamente e con grande abnegazione, in questa nuova e particolarissima realtà. In presenza dunque di don Fabio Stanizzo, direttore Caritas di Lamezia Terme, di don Francesco Benvenuto e di Suor Paola, che sono stati gentili e molto cordiali, sono state consegnate tantissime colombe da destinare a tutti i bisognosi che, quotidianamente, frequentano la mensa. Un gesto importante che denota il desiderio di essere presenti e di rivolgere uno sguardo a chi vive disagi economici e sociali”.

“A fronte di questo cataclisma che ci ha travolti e che continua a non darci tregua – ha concluso Guzzi – e a fronte di altre imponenti e delicate problematiche che affliggono la nostra società, tutti dovremmo riscoprire il senso della nostra costitutiva finitezza e della intrinseca fragilità delle cose, e comprendere l’importanza di essere e di sentirci tutti più umili, più vicini e più solidali”.

Parole condivise da don Fabio secondo il quale “la pandemia ha suscitato in ciascuno di noi il desiderio di comprendere i bisogni degli altri e di rispondere ad esigenze difficili e concrete”.

Come associazione, ha sottolineato Marco Ruberto, Presidente Unilavoro Pmi Catanzaro, “riteniamo sia doveroso essere partecipi e rispondere ai bisogni della comunità. La solidarietà e l’aiuto alle categorie più svantaggiate, è per noi un valore di primaria importanza e intendiamo supportare e dare tutto il nostro contributo alle associazioni come la Caritas alle quali non possiamo che dire grazie per tutto ciò che fanno per il nostro territorio”.