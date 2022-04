Furgiuele sollecita interventi per il patrimonio artistico legato a San Francesco di Paola

Il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele, constata come «il santuario del santo patrono San Francesco di Paola rappresenta una delle maggiori espressioni dell’arte e della cultura. Meta di molti fedeli, la basilica custodisce numerosi affreschi. Da tempo, però, i dipinti, il chiostro e l’antica tipografia conventuale versano in uno stato di incuria ed abbandono. La stessa situazione in cui versano gli antichi conventi di Paterno (CS), Corigliano Rossano (CS) e Sambiase (ora Lamezia Terme)».

Si annuncia così che «per questo, assieme ad alcuni miei colleghi, ho presentato una risoluzione, approvata, che impegna il governo a valutare interventi strutturali per il restauro e la conservazione di questo patrimonio artistico. Un risultato ottenuto anche grazie all’ottimo lavoro del sottosegretario Borgonzoni, con la quale sono in contatto, affinché siano trovate le risorse previste. La Lega tutelerà sempre il patrimonio artistico e religioso della nostra Calabria».