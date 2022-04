Sit-in domenica dalle 10,30 sul lungomare Falcone Borsellino da parte de “Uniti per il golfo di Sant’Eufemia”

Dopo la poca partecipata occasione presso il Civico Trame, il gruppo “Uniti per il golfo di Sant’Eufemia“ dichiara di voler continuare «la battaglia contro l’inquinamento del mare» e così dopo gli appelli ed i chiarimenti da parte delle figure istituzionali si punta ora a voler mobilitare la società civile tramite un sit-in domenica dalle 10,30 sul lungomare Falcone Borsellino.

Per la portavoce Anna Rosa «si teme, seriamente, che la stagione estiva ormai alle porte possa presentarsi nelle forme drammatiche manifestatesi nelle ultime estati, nonostante le importanti indagini delle Procure e le operazioni delle Forze dell’ordine», reputando che «il commissariamento degli impianti di depurazione, voluto da Occhiuto, non risolve assolutamente il problema. E’ necessario rivedere tutto il sistema depurativo: costruirne, laddove i depuratori sono inesistenti e rivedere quelli esistenti, laddove necessitino di ulteriore manutenzione. La Regione, oggi, per sua ferma ammissione nel convegno tenutosi a Pizzo nel dicembre scorso, dispone di importanti risorse derivanti dal PNRR, che, se spese adeguatamente, possono dare inizio ad una seria politica contro l’inquinamento marino».

In realtà però le richieste del gruppo collidono con i tempi e le reali risorse finanziarie che determinate procedure impongono, di certo non fattibili in pochi mesi.