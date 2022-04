“La piazza a forma di abbraccio ha faticato a contenere l’entusiasmo di questi giovani che è arrivato a toccare il cielo “blu celeste”

“Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti”, è stato il saluto di Papa Francesco durante la veglia all’incontro degli adolescenti italiani che si è tenuto a Roma il 18 aprile scorso. «Le sue parole sempre molto immediate ci hanno fatto sentire “a casa” in una piazza come quella di San Pietro che, per vocazione, sa farsi abbraccio accogliente», dichiara Don Luca Gigliotti, Direttore Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesano, «questa piazza a forma di abbraccio, però, ha faticato a contenere l’entusiasmo di questi giovani che è arrivato a toccare il cielo “blu celeste”, come ha cantato Blanco durante il pomeriggio».

«L’incontro degli adolescenti è stato il primo grande incontro organizzato dall’Ufficio Nazionale di Pastorale Giovanile dopo la pausa dovuta alla pandemia. Un evento bello, ricco, esplosivo seppur con qualche difficoltà. Non era prevista tutta questa affluenza e questo, chiaramente, ha causato alcuni disagi nell’organizzazione» aggiunge Gigliotti, «più profondamente questo incontro ci ha fatto scoprire, ancora una volta, che il tempo che abbiamo vissuto ha lasciato tracce profonde sulla carne della nostra storia: in mezzo a tutta quella gente, forse, assieme alla gioia abbiamo sentito tutti di essere un po’ spaesati e spaventati. Ecco che, oggi ancor di più, dobbiamo trasformare quei numeri in occhi da incrociare, storie da ascoltare, mani da stringere per infondere coraggio».

Si rimarca come «oggi la nostra paura più grande è il futuro, ciò che verrà un domani e ciò che ne sarà dopo. Incertezze, solitudine e fallimenti caratterizzano la nostra adolescenza tormentata da una domanda: “che ne sarà di me?”. Ieri abbiamo vissuto un’esperienza stupenda, indimenticabile, vedendo e sentendo le parole di conforto e rassicurazione del Papa da vicino o da lontano che sia che ci hanno incoraggiato. La cosa che ci ha coinvolto di più sono state le varie testimonianze fatte da ragazzi come noi, toccati da Dio e dalla sua presenza nei loro cuori nei momenti più bui della loro vita anche attraverso persone a loro vicine. Un’esperienza sicuramente da non dimenticare”»