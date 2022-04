I consiglieri di Forza Italia presentano un’interpellanza sulla delegazione di Sambiase chiusa da anni

Se gli attuali atti amministrativi e di programmazione vigenti prevedono l’accentramento di tutti i servizi dalle tre delegazioni, chiuse per problemi di personale e strutturali, alla sede centrale in via Perugini, i consiglieri comunali di Forza Italia, Antonio Mastroianni e Matteo Folino, chiedono invece di riaprire al pubblico la delegazione di Sambiase.

«Nel maggio 2020, veniva chiusa la delegazione comunale presente sul territorio di Sambiase, con relativo collocamento degli uffici presso palazzo Maddamme. Tali spostamenti, per come specificato dal dirigente del settore, dipesero dalla carenza di personale oltre che da alcune problematiche di carattere strutturale dell’edificio che necessitavano di interventi edilizi», ricordano i consiglieri, «sempre nel 2020, nel corso delle diverse commissioni, tenutesi sul punto, veniva riferita la volontà, dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla riapertura, una volta superate le due problematiche».

Si rimarca come «nelle linee programmatiche del Sindaco, presentate nel mese di Marzo 2022, nulla veniva specificato in relazione ad interventi sulla struttura della delegazione di Sambiase, prevedendo, invece, interventi su quelle di Nicastro e Sant’Eufemia», le quali però avranno altre destinazioni comparendo in Agenda Urbana sia di «intervenire per la rigenerazione urbana del Palazzo ex Anagrafe su Corso Numistrano con riqualificazione funzionale e strutturale che consenta la realizzazione di un museo dei bambini, di un centro per lo sviluppo e la diffusione di progetti culturali legati all’infanzia con interventi di animazione sociale e collettiva (finanziamento euro 844.110,00)» che «-intervenire per la riqualificazione funzionale del Palazzo Comunale di Sant’Eufemia Lamezia (finanziamento euro 468.950)» con quest’ultimo da destinare però a sede di conciliazione per il Corecom.

«Non possiamo non ricordare e sottolineare che nella Delegazione di Sambiase è presente l’ex sala consiliare del comune di Sambiase la quale, oltre alla bellezza architettonica, riveste un’importanza storica e culturale per tutta la città di Lamezia Terme», fanno presente i consiglieri, «a fronte della carenza di personale, non superabile nell’immediato, riteniamo che l’ex sala consiliare possa essere riaperta al pubblico per eventi di carattere culturale e artistico, Inoltre, le stanze adibite ad uffici potrebbero essere utilizzate temporaneamente dalle associazioni presenti sul territorio. Interventi sicuramente che non comportano ingenti spese economiche ma che potrebbero rendere nuovamente fruibile alla cittadinanza la struttura, permettendo, quindi, alla collettività di riavere un nuovo centro di cultura e soprattutto impedire che l’abbandono e l’incuria rendano la delegazione fatiscente e difficilmente recuperabile».

Il problema dell’agibilità rimane, ed attualmente non sono previsti fondi specifici negli atti amministrativi deliberati dalla giunta in merito a bilancio e piano di opere pubbliche, ma sull’argomento il gruppo di Forza Italia ha presentato un’interpellanza «per conoscere quali provvedimenti il Sindaco intenda prendere per impedire il disfacimento di un importante patrimonio storico della Città».