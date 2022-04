Pd, Lamezia Bene Comune e 5 Stelle giustificano la minoranza nel voler procrastinare il nuovo affidamento dell’illuminazione pubblica

Sposano la causa del procrastinare e giustificare la non conoscenza di un atto amministrativo pubblicato l’8 marzo il PD, il M5S e Lamezia Bene Comune parlando di «una gravissima violazione della correttezza istituzionale, la scelta della maggioranza di non concedere ai consiglieri del centrosinistra e della minoranza un termine di una settimana al fine di approfondire una pratica, quella sull’affidamento e gestione degli impianti di pubblica amministrazione, che comporterà un impegno oltre 2 milioni di euro per ogni anno per una complessiva somma di 18.244.478,92 euro in 9 anni».

Una settimana in più, secondo l’opposizione, avrebbe permesso di conoscere meglio una pratica che però vede altri Comuni interessati ad approfittare della convenzione Consip, non modificabile (a meno di non chiedere un ulteriore preventivo con correttivi, con quello attuale datato novembre, e ripetere la perdita dell’accordo come già successo sotto la gestione commissariale guidata da Alecci), e che era stata pubblicata sull’albo pretorio come delibera di giunta l’8 marzo. Ma già in commissione i consiglieri avevano ammesso di non consultare gli atti amministrativi sul sito internet (di fatti nessuno sta polemizzando sui ricorsivi allegati mancanti in alcune delibere o determine), chiedendo invece di rispettare l’obbligo degli uffici di inviarli loro personalmente online.

Secondo i 3 partiti del centrosinistra, con pentastellati però fuori dal consiglio comunale, «era necessario approfondire, alla luce degli importanti finanziamenti nazionali e regionali in arrivo o già in essere per l’utilizzo delle energie rinnovabili, quali saranno le ricadute positive per la collettività e quindi sui conti economici del comune, quali le ricadute sui bilanci sulla Lamezia Multiservizi e sul personale della stessa (4 operai) addetti al servizio di manutenzione». Chiarimenti che sono stati dati dal sindaco, ma si voleva dalla minoranza una settimana in più per poi non poter cambiare nulla nell’immediato.

Per i consiglieri di Nuova Era, invece, «la scelta di ricorrere in modo precipitoso attraverso Consip a una società con radici lontane dalla Calabria, ha impedito qualunque forma di programmazione e di analisi anche sulle molte e qualificate aziende calabresi che avrebbero potuto gestire l’importante e delicato compito di ammodernare e gestire l’illuminazione pubblica della città, né esistono riscontri oggettivi sull’imminente esaurimento di fondi nazionali ipotizzato dall’amministrazione», anche se Consip non funziona a discrezione sulla scelta del contraente e nella stessa seduta di consiglio comunale si è parlato dell’iter in atto da parte di altre amministrazioni.

Sebbene già trattato in commissione consiliare dal sindaco, i due consiglieri si chiedono: «vi è però anche un dato contingente che riguarda da vicino il ruolo della Lamezia Multiservizi. Quali saranno le conseguenze di questa privazione, sia sui conti della società che del personale? E quale in generale la mission che il Comune intende dare all’azienda? Non sfugge, infatti, a un osservatore attento che la gestione dei servizi pubblici anche in Calabria sta andando verso il modello di multiutility, basti guardare alle recenti scelte della Regione Calabria su acqua e rifiuti. Il rischio, dunque, è che questa importante partecipata possa vedersi ridurre progressivamente ruoli e funzioni: di ciò il Comune è consapevole e quali strumenti intende attivare per mettere al sicuro competenze e professionalità maturate in questi anni? Ci auguriamo che l’amministrazione possa fornire tutte le indicazioni necessarie a fare luce su questo importante tema».