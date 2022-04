“Schillaci nel suo nuovo incarico alla guida della Diocesi di Nicosia illuminerà il cammino spirituale della comunità siciliana”

«Anche se un velo di profonda tristezza ci accomuna in queste ore per la conclusione dell’esperienza di Monsignor Giuseppe Schillaci alla guida della Diocesi di Lamezia Terme, un sentimento di profonda gratitudine va rivolto al Vescovo che in questi quasi tre anni ha segnato in maniera indelebile il percorso della nostra città con gesti di profonda spiritualità, semplicità, umanità e vicinanza ai più deboli e a tutta la popolazione». Lo affermano Rosy Rubino e Mimmo Gianturco, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

«Monsignor Giuseppe Schillaci – continuano i due consiglieri – è stato un punto di riferimento per tutta la Diocesi e non ha mai fatto mancare il suo sostegno e incoraggiamento ai cittadini in un momento storico in cui le difficoltà non sono mancate ma, nello stesso tempo, è stata forte anche la speranza di costruire un futuro migliore. Per questo oggi gli diciamo grazie dal profondo del nostro cuore».

«Siamo sicuri – concludono Rosy Rubino e Mimmo Gianturco – che nel suo nuovo incarico alla guida della Diocesi di Nicosia il suo impegno pastorale illuminerà il cammino spirituale della comunità siciliana».