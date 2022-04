“Una certa classe politica fomenta clientele e non riesce a sviscerare normative che creino una comunità in crescita”

Un 25 aprile celebrato anche a Lamezia Terme dalle autorità civili, militari e religiose con un pensiero ed un parallelismo alle guerre ancora in corso.

Nell’ultimo dei 3 momenti previsti davanti ai 3 monumenti ai caduti lametini, su corso Numistrano dei diritti ancora negati in Italia parla il sindaco Mascaro, del valore della pace il vescovo uscente Schillaci.

Dal primo cittadino anche un’accusa «ad una certa classe politica che fomenta clientele e non riesce a sviscerare normative che creino una comunità in crescita» e che «pensa più al breve consenso elettorale invece che formare un’opinione ed una coscienza civica. Un demonizzare la parte politica opposta senza lavorare sulla proposta alternativa», riallacciandosi così a temi comuni anche ad altre festività come il lavoro, la memoria delle vittime delle guerre e delle ingiustizie, l’importanza delle forze armate, il ribellarsi alle angherie ed illegalità.