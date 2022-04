Al Progetto Rete Città Sane si associa anche il Pd lametino

Il PD di Lamezia intende «proporre e sostenere i progetti relativi ad ‘una città in salute’, contribuendo a creare una città per tutti, che includa ogni risorsa e ascolti i suggerimenti dei cittadini e delle associazioni. Vogliamo individuare e proporre condizioni e opportunità che facilitano stili di vita sani, che offrano e costruiscano ambienti fisici che contribuiscano alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, all’interazione sociale, alla mobilità facile, e altro ancora. Vogliamo lavorare, in linea con le nuove idee espresse da ricercatori della materia per favorire i processi salutogenici, che sostengono i processi rigenerativi, ricostruttivi e per la cura della persona, in sinergia con i professionisti del mondo della salute e della cura di sé. Portare avanti questo progetto, ci consentirà di evidenziare come proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono incoraggiare la partecipazione e recepire i contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini».

A tal fine si chiede all’amministrazione comunale di «aderire al Progetto Rete Città Sane, che nasce per aiutare le città a perseguire concretamente questi obiettivi. L’adesione alla Rete aiuterebbe a sostenere, attraverso le proposte dei Cittadini e delle Associazioni, una integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute, le politiche strategiche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa che hanno un’influenza sulla salute dei cittadini, intesa in senso ampio, e la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze. L’adesione del nostro comune alla rete darebbe più opportunità alla partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto sulla loro vita», sposando la proposta di Giuseppe Furgiuele, Presidente Regionale “Sips Calabria” e Componente del Direttivo Nazionale della Società Italiana di Promozione della Salute.

Il PD di Lamezia assicura che «darà il suo contributo e sostegno affinché si possa realizzare il cambiamento dei comportamenti degli individui e della comunità promuovendo una visione interdisciplinare e sistemica della salute anche avviando incontri e collaborazioni con i cittadini che hanno a cuore questo argomento».