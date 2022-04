«Ho appreso con immenso piacere dell’iniziativa che Giuseppe Furgiuele, Presidente Regionale nonchè Componente del Direttivo Nazionale della Società Itaiana di Promozione della Salute, unitamente ad alcune associazioni del territorio, avvieranno dal 2 maggio per promuovere una serie di azioni e buone pratiche tese a costruire un’infrastruttura sociale ed economica che protegga e promuova la salute sul territorio. A loro il mio plauso e il massimo supporto». A dichiararlo è Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e vice presidente della commissione consiliare permanente sulla Sanità.

«Ritengo sia più che condivisibile costruire, attraverso un impegno continuo – afferma – politiche di promozione della Salute, anche a livello locale. La nostra città, in questo settore, deve avere un ruolo determinante. La diffusione degli elementi migliori delle buone pratiche di promozione della Salute, che dunque investono davvero un campo vastissimo, passano, per la verità, anche dall’attività amministrativa del Comune che non deve rimanere inerte, basta pensare alla pianificazione urbana ed alla realizzazione ovvero ripresa di quelle strutture tese a favorire l’attività fisica, all’inclusione sociale, alla mobilità sostenibile ed alla sicurezza stradale. Non dobbiamo dimenticare che gli aspetti sanitari incidono solo relativamente sulla nostra salute, mentre incidono molto lo stile di vita e l’ambiente che circonda».

«Prossimamente – conclude Gianturco – anche in qualità di vicepresidente della Commissione comunale permanente sulla Sanità, proporrò un incontro sull’argomento con le realtà già presenti sul territorio al fine di avere un confronto con le stesse e vagliare, insieme a loro, l’attività tesa a realizzare una Lamezia Città Sana, come già si sono proposti di fare molti Comuni italiani».