Sopralluogo per location parco divertimenti tematico e arena grandi eventi legati al progetto Waterfront

Proseguono le attività operative riguardanti il Progetto Waterfront e nuovo Porto Turistico. Promosso da Lameziaeuropa si è svolto in territorio di Curinga un sopralluogo operativo per la verifica tecnica di una eventuale location ai fini della definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica mirato alla realizzazione di un parco tematico divertimenti e di un’area attrezzata Grandi Eventi all’aperto, strutture complementari al progetto di sviluppo in corso del porto turistico dal lato opposto dell’area industriale.

Presenti al sopralluogo il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il Sindaco e l’Assessore Urbanistica del Comune di Curinga Vincenzo Serrao e Roberto Sorrenti, il consigliere comunale di Lamezia Terme e promoter Ruggero Pegna ideatore del progetto, su mandato del presidente di Coipa Vito Favorito Sciammarella il coordinatore del Team di Progettisti Coipa Michele Franzina, il presidente ed il dirigente Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo e Tullio Rispoli.

Tale proposta di intervento era stata illustrata nelle scorse settimane, in occasione della presentazione da parte dei tecnici di Coipa alle commissioni consiliari competenti dello stato di attuazione del progetto presso la sala consiliare di Lamezia Terme, dal Consigliere Comunale di Lamezia Terme e promoter Ruggero Pegna ideatore e proponente del progetto che peraltro aveva già avviato autonomamente uno studio di fattibilità e subito positivamente condivisa dal Sindaco Mascaro, dalla Lameziaeuropa e da Coipa.

Al termine del sopralluogo si è stabilito di procedere con una verifica tecnica e finanziaria dell’operazione di sviluppo mediante contatti già in corso con specifici investitori e con società specializzate che operano in campo progettuale e realizzativo in tali settori a livello nazionale ed internazionale.