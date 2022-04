“Fare dell’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera una via degli artisti”

Marco Ammendola (Lamezia Bene Comune) propone «al sindaco, alla giunta comunale e alla commissione onomastica di intitolare l’attuale isola pedonale di corso Giovanni Nicotera “via degli Artisti”, con l’obiettivo di dare libero spazio agli artisti del territorio nell’abbellimento di quest’area nel cuore del centro cittadino».

Si sostiene che «si potrebbe pensare a promuovere installazioni artistiche, permanenti e non, targhe che ricordino artisti e poeti lametini, opere che siano frutto di una virtuosa collaborazione tra tutte le associazioni e i singoli artisti all’insegna della creatività. Un progetto che ha come scopo quello di rendere il centro un “museo all’aperto”, con un forte potenziale attrattivo per i cittadini e i turisti».

Magari però con fortuna e decoro migliore rispetto a come i cittadini stanno trattando le installazioni esistenti o il decoro urbano.