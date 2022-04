Ipotesi di Tari 2022 un pò meno cara annunciata da Pino Zaffina

Se il 15 marzo la giunta Mascaro approvava di confermare anche per il 2022 le aliquote Tari per come vigenti nel 2021, dopo la seduta di commissione consiliare di questa mattina il consigliere comunale Pino Zaffina annuncia invece che «le tariffe della Tari, la tassa sulla spazzatura, vengono abbassate. Per il 2022 una famiglia di 5 persone su un’abitazione di 100 metri quadrati pagherà 31 euro in meno rispetto al 2021. Una notizia positiva per i lametini, una bella gratificazione per il lavoro che sta portando avanti l’amministrazione cittadina, e un plauso all’assessore delegato Sandro Zaffina».

Zaffina ribadisce che «non ci sono dubbi che l’obiettivo dell’amministrazione comunale sia quello di andare al superamento delle fortissime difficoltà oggi esistenti ed ereditate dagli anni passati, vale a dire: piano economico di riequilibrio e carenza di personale degli uffici comunali. Nei prossimi anni bisogna lavorare per uscire dal piano di riequilibrio e portare la normalità nei conti della ragioneria comunale; in questi mesi occorre che il Ministero licenzi il nuovo piano del fabbisogno del personale, per permettere che nuovi dipendenti possano essere assunti negli uffici comunali».

Nel frattempo entro fine maggio bisognerà approvare sia il bilancio di previsione che il piano di riequilibrio rimodulato, con poco tempo anche per il consuntivo 2021 da deliberare prima in giunta e poi in consiglio.