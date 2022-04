Plauso dalla maggioranza per la riparazione delle zone danneggiate nella zona dedicata allo skate all’interno del parco 25 Aprile

I consiglieri Maria Grandinetti e Davide Mastroianni commentano con favore l’inizio della riqualificazione dell’area sportiva del Parco XXV aprile collegata alla pratica dello skate.

«Se pur con le conclamate criticità, grazie alla sinergia tra Giunta, Consiglieri ed Uffici, si è ottenuto un piccolo ma importane segnale per i giovani la cui vitalità è il polmone della nostra città. La richiesta di intervento, formulata dal gruppo consiliare a fine febbraio all’assessore allo sport Luisa Vaccaro, è stata favorevolmente accolta ed oggi, dopo il necessario approfondimento con sopralluogo e valutazione degli interventi, è stata portata a conclusione, stante la nevralgica importanza non solo per la pratica sportiva quanto e soprattutto per favorire la socialità dei giovani, sentinelle per l’agire ammnistrativo», sostengono i consiglieri.

«Da ieri, infatti, sono iniziati i lavori per il recupero della pavimentazione ed in generale dell’area che, esposta ad intemperie atmosferiche, risultava essere fatiscente. Un piccolo segnale per confermare alla città ed ai tanti giovani l’attenzione per tutte le attività che vengono portate avanti da ogni cittadino. È davvero di incisiva valenza – dichiarano i consiglieri Maria Grandinetti e Davide Mastroianni – aver dato risposta a numerosi ragazzi che praticano questo sport e che potranno così continuare a godere di socialità nella cornice del parco e con la bellezza dello sport, palestra di vita. Il ritorno alla piena fruibilità di questo spazio sportivo – concludono – ci auguriamo possa favorire i giovani affinché possano continuare a vivere ogni angolo della città ed essere da stimolo per i numerosi ragazzi calabresi che ogni weekend si recano presso il parco per giocare e stare insieme».

Un’opera di ordinaria manutenzione, mentre ancora non trova avvio la creazione del centro dedicato al tiro con l’arco. Nel Dup si ricorda infatti come «a seguito di delibera di G.C. n. 219 dell’11/07/17, vi è stata la concessione in diritto di superficie alla Fitarco di un’area posta all’interno del Parco XXV Aprile per la realizzazione di una importante struttura quale il “Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l’Arco con campo di tiro indoor ed outdoor”. Ciò a seguito del finanziamento ottenuto nel Piano Nazionale Sport e Periferie di cui alla legge n. 9 del 23/01/2016. Trattasi di opera importante che deve avere celere attuazione per la rivitalizzazione ed anche per la caratterizzazione di uno tra i più importanti e belli parchi cittadini».