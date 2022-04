Scatta il “totonomi” per quale debba essere l’intitolazione della sala usata per i consigli comunali

Scatta il “totonomi” per quale debba essere l’intitolazione della sala comunale ad oggi usata per i consigli comunali, anche se da statuto ancora oggi la sede deputata dovrebbe essere l’ormai inutilizzata della delegazione di Corso Nuministrano (“Le riunioni del Consiglio comunale, fino a quando non sarà idonea la sede di cui all’art. 5 comma 3, avranno luogo in quella dell’ex Comune di Nicastro”, ma questo come altri punti andrebbe aggiornato e le commissioni consiliari già prima della sospensione stavano apportando alcuni correttivi).

Dal mondo delle varie anime politiche c’è chi propone Arturo Perugini (Massimo Sdanganelli), chi i coniugi Aversa (Igor Colombo), o chi come i giovani democratici non condividono l’opzione Renato Luisi poiché figura di spessore ma religioso e non politico.

Domani la commissione onomastica (formata dai consiglieri di maggioranza Costantino, Gatto, Zaffina, e di opposizione Pegna e Piccioni, con esterni Francesco D’Amico e Giuseppe Natale) si riunirà per decidere a chi intitolare la sala consiliare, che oggi comunemente viene identificata come Sala Napolitano, ricordando l’ex presidente della Repubblica che la inaugurò.

La questione dell’intitolazione della sala in via Perugini era già stata affrontata nella precedente consiliatura, ma con meno dibattito a riguardo, mentre ancora attendono di essere montati gli arredi che sono stati smontati dall’aula di Corso Numistrano e collocati attorno all’attuale sede dei dibattiti del civico consesso.