Rifiuti edili fuori dal cimitero di Nicastro segnalati da Rosario Piccioni

Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”, porta all’opinione pubblica il fatto che nei pressi del cimitero di Nicastro ci sia «l’indecente spettacolo di una vera e propria discarica a cielo aperto: materiali ingombranti, mobili, plastiche e rifiuti di ogni tipo lasciati al di fuori dei cassonetti e nella zona circostante. Una situazione di degrado inaccettabile per quanti risiedono in quella zona, ma soprattutto ancor più grave per il fatto che si trova di fronte a un luogo significativo per la comunità che richiederebbe particolare cura».

Se si specifica che tale evenienza sia da imputare a «la vergognosa inciviltà di quanti approfittano dell’isolamento del luogo per abbandonare rifiuti di ogni genere» si reputa di voler richiamare l’amministrazione comunale «alla responsabilità di dover tenere pulito e decoroso un luogo dalla forte valenza spirituale e affettiva in cui ogni giorno tantissimi lametini si recano per fare visita ai propri cari defunti. Chiediamo all’amministrazione comunale e alla Lamezia Multiservizi di intervenire immediatamente per ripristinare al più presto una situazione di normalità nella zona. Perché non pensare poi, come si è fatto in altri luoghi particolarmente isolati della città, di attivare le “fototrappole” per prevenire il ripetersi di situazioni indecenti come quelle che ci sono state denunciate in questi giorni?», anche se la presenza o meno di tale sistema non viene pubblicato.

Si citano anche il fatto che ci sono atti amministrativi, e dopo l’approvazione di Pef e Tari di ieri si sollecita «l’amministrazione ad attivare prima possibile anche in questa zona della città il servizio di differenziata “porta a porta” e di intervenire, anche sul fronte della cura del verde pubblico, per garantire il decoro del luogo, per i residenti e per quanti ogni giorno fanno visita ai loro cari». Aspetto che però non combacia con i rifiuti edili fotografati, il cui smaltimento è regolato da altre norme.