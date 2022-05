Gianturco e Rubino sollecitano un nuovo regolamento specifico per i dehors che superi le indicazioni del 2011

«Occorre un Regolamento che disciplini, nel più breve tempo possibile, l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ad uso commerciale» sostengono in una mozione presentata i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Rosy Rubino e Mimmo Gianturco.

«Bisogna superare gli evidenti ritardi amministrativi e agire di conseguenza. Per tali ragioni, con spirito di collaborazione, ci siamo rapportati con il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Nicotera – continuano i consiglieri di Fratelli d’Italia – al quale abbiamo esposto la necessità di convocare urgentemente la VI Commissione consiliare, alla presenza dell’assessore al ramo, dei rappresentanti di Confcommercio e degli esercenti. I lavori serviranno a trovare una sintesi per predisporre una proposta di delibera da sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale, in tempi ristrettissimi, che porti all’approvazione del Regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici ad uso commerciale».

«L’esigenza è quella di disciplinare compiutamente la materia che è ferma alla Delibera di Giunta Comunale n. 558 del 19 ottobre 2011 approvata dall’allora Consiglio comunale. Il nostro auspicio è che giunta e consiglio – concludono Rubino e Gianturco – dimostrino grande sensibilità e apertura verso un settore che ha sofferto, più degli altri, la grave crisi economica determinata dalla pandemia».

Una proposta di modifica era stata licenziata dalla commissione consiliare anche nel 2017, non arrivando però poi in consiglio comunale prima dello scioglimento.