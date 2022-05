Gianturco sollecita l’amministrazione sulla manutenzione del parco in via Pinna sponsorizzata a giugno

Se venerdì si terrà il primo incontro a sancire la gestione del parco giochi di via Giorgio Pinna affidata all’associazione Sincronia, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mimmo Gianturco, lamenta che «nonostante le molte segnalazioni dei cittadini, da anni è abbandonato al degrado più totale e ciò crea molti disagi ai residenti», ricordando i lavori effettuati negli anni scorsi e che «la condizione in cui versa attualmente il parco giochi di via Giorgio Pinna è davvero vergognoso, in quanto, nonostante le molte segnalazioni dei cittadini, da anni è abbandonato al degrado più totale tant’è che le erbacce, ormai alte anche oltre 1 metro, quasi nascondono i giochi per bambini ormai inutilizzabili a causa anche della mancata manutenzione ordinaria e delle continue azioni vandaliche operate da sbandati di ogni etnia».

Il consigliere attacca così l’amministrazione chiedendo di «programmare e realizzare interventi idonei al superamento definitivo di tali criticità al fine di offrire servizi adeguati ai cittadini residenti, i quali meritano la giusta attenzione e dignità, sottraendo così finalmente al degrado e all’abbandono una importante zona della nostra città. Porterò la vicenda in consiglio comunale attraverso una proposta di riqualifica dell’area».

Proposta già però superata visto l’annuncio di Sincronia e l’accordo siglato proprio con il Comune nell’ambito delle sponsorizzazioni approvate a giugno 2021.