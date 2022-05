Interventi di pulizia nella pineta attigua al lungomare sollecitati dal gruppo di Forza Italia

«Complice l’inizio delle belle giornate molti cittadini iniziano a frequentare il lungomare “Falcone Borsellino” così come anche la pineta adiacente, uno dei polmoni verdi della nostra città. Quello a cui si trovano difronte però è lo stato di abbandono e degrado in cui versa tutta l’area: rifiuti sparsi in più punti, cestini stracolmi di spazzatura, giochi divelti, alberi pericolanti o addirittura abbattuti e lasciati ai margini dei percorsi costituendo serio pericolo» lamentano i consiglieri di Forza Italia Antonio Mastroianni e Matteo Folino.

«Ancora, mattonelle rotte, pensilina senza più telo a formare la copertura, servizi igienici in condizioni pietose e non funzionati. Tale situazione si protrae ormai da diverso tempo, soprattutto da quando non è stata più rinnovata nessuna convenzione nella gestione dell’area interessata» sostengono i due consiglieri comunali.

«Ci rivolgiamo quindi al Sindaco, affinché si adoperi in tempi rapidi a predisporre nuovo bando per la gestione ed ha programmare tutti gli interventi di manutenzione e riqualificazione necessari per dare il giusto decoro , sicurezza e accessibilità ad una delle zone più frequentata dai lametini», si conclude, mentre il bando per la gestione biennale del verde pubblico dovrebbe includere anche i tratti della pineta con interessamento del demanio, mentre si lamenta la presenza di rifiuti ed i danni dovuti al vandalismo e alle intemperie che richiederebbero una sorveglianza diversa.