Solidarietà da Gennarino Masi al procuratore Gratteri dopo le nuove minacce

Il segretario cittadino del Pd lameitno, Gennarino Masi, esprime «piena ed affettuosa solidarietà e quella del PD lametino al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e alla sua famiglia per le gravi minacce di morte rivoltegli dalla ndrangheta. Si vuole chiudere la bocca a un uomo con la schiena dritta, una figura limpida della lotta alla mafia e della legalità».

Per Masi «è evidente che le sue battaglie in difesa della legalità e della Costituzione, nonché la realizzazione dell’aula Bunker e l’avvio del più grande processo contro la ‘ndrangheta finora mai celebrato, quello scaturito dall’inchiesta “Rinascita Scott” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal procuratore Gratteri, fanno paura e danno fastidio a molti. Sono certo che Gratteri non si lascerà intimidire e proseguirà nella sua azione volta alla difesa dei principi della Costituzione e della legalità».

A nome di tutto il PD lametino si chiede «alle autorità competenti, locali e nazionali, di vigilare affinché la vita di un magistrato che fa semplicemente il suo dovere, non venga messa a rischio dalle minacce di morte, mai da sottovalutare e da prendere sotto gamba, come purtroppo insegnano la storia dei tanti attentati devastanti e degli omicidi di personalità del civismo, della politica, del giornalismo, delle forze dell’ordine e della magistratura che hanno insanguinato le strade del nostro paese e segnatamente della Calabria. Il PD è impegnato in ogni istanza istituzionale ad operare per il rafforzamento della legalità, degli organici di magistratura e forze di polizia per garantire una maggiore presenza dello Stato e provare ad isolare la mafia, troncare il connubio con i cosiddetti colletti bianchi e sradicarla dal controllo del territorio. E per far tutto ciò abbiamo estremo bisogno di uomini simbolo come il dr. Gratteri e i tanti altri valorosi magistrati delle procure antimafia che come lui ci garantiscono un impegno costante ed altamente qualificato nelle indagini economico-finanziarie sul riciclaggio del denaro sporco».