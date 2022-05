“Quale futuro in Calabria per la logistica ed il trasporto delle merci” venerdì in discussione a Maida

“Quale futuro in Calabria per la logistica ed il trasporto delle merci”: è questo il tema del confronto pubblico su una delle questioni più importanti per lo sviluppo e l’economia della Calabria che si terrà venerdì alle 10 all’agriturismo Costantino in località Donnantonio di Maida.

All’iniziativa, che prevede la partecipazione dei dirigenti della Cgil Angelo Sposato Nino Costantino e Enzo Scalese, interverranno Luigi Laudone del Gruppo Fedex, Bernardo Cammarata Presidente Assoespressi e Andrea Agostinelli Presidente Adsp mari Tirreno meridionale Ionio.

Introduce Antonio Pepe Filt-Cgil nazionale e conclude i lavori il segretario nazionale della Filt-Cgil Michele De Rose.