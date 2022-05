Chiusura delle attività 2021/2022 per i volontari calabresi di Arci Servizio Civile

Incontro conclusivo delle attività svolte nell’anno 2021/2022 per i volontari di Lamezia Terme, Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria impegnati nei progetti presentati da Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia e Arci Servizio Civile Calabria, presentando i lavori realizzati nel corso dell’anno questo pomeriggio nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico.

I percorsi progettuali realizzati nell’anno appena trascorso termineranno il 24 maggio; i volontari che stanno per concludere il loro percorso passeranno il testimone ai nuovi ‘colleghi’ scelti dai responsabili di Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia e Arci Servizio Civile Calabria e dai referenti delle associazioni impegnate nei progetti.

I lavori presentati da centinaia di giovani sono stati realizzati nell'ambito del laboratorio di comunicazione sociale che da qualche anno 'mette in rete' i vari percorsi. Il laboratorio, diretto dalla giornalista Maria Scaramuzzino, è stato il primo in Italia ad introdurre la comunicazione sociale nell'ambito delle attività del servizio civile. Un fil rouge che ha legato ambiti apparentemente lontani ma uniti da valori e principi comuni come la difesa dei diritti per i più deboli, la promozione della solidarietà, il superamento dello stigma nelle situazioni che vedono coinvolte categorie sociali svantaggiate.