Percorso alternativo per i mezzi pesanti per evitare il transito dal centro di Sambiase sollecitato da De Biase

Dopo la notizia dell’incidente che ha visto coinvolto un uomo ed un mezzo pesante, Salvatore De Biase rilancia la proposta di modificare la viabilità nei pressi di Piazza Fiorentino per tale tipo di veicoli.

L’ex presidente del consiglio comunale propone all’amministrazione comunale di valutare «un percorso alternativo che parta da via delle Terme a via Martiri di Nassirya, poi per via Giustiniano Porchio e svoltare su via Michele Nicotera, per proseguire su via Sandro Pertini e su via Pane. Infine procedere in ogni direzione, anche attraverso via Sant’Umile di Bisignano o/e Savutano», impedendo invece il transito su Piazza Fiorentino, Corso Eroi di Sapri e dintorni.