Il riconoscimento

Salvatore De Biase propone di intitolare il parco verde dell’attuale sede ospedaliera ad Aldo Tomaino

"Lamezia non può e non deve dimenticare alcune sue importanti figure e quindi tributare, come nello specifico, nei tempi e nei modi più consoni, il riconoscimento che merita"

Ad Aldo Tomaino, «colui il quale tanto si spese per la Sanità Lametina», Salvatore De Biase chiede ai vertici dell’Asp, ma anche a quelli comunali, di intestare il parco verde dell’attuale sede ospedaliera. «Lamezia non può e non deve dimenticare alcune sue importanti figure e quindi tributare, come nello specifico, nei tempi e nei modi più consoni, il riconoscimento che merita» reputa l’ex presidente del consiglio comunale, «intitolargli il parco verde dell’attuale sede ospedaliera, o diversamente quanto altro valutabile, è la positiva conseguenza di meriti a lui riconoscibili, che a mio parere, ne motivano la proposta che, di certo, troverà l’assenso di molti operatori, rappresentanti politici, sindacalisti e liberi cittadini che ricordano il suo impegno a favore del sociale, ancorato allo sviluppo della città».