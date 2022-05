Nel ricordo delle stragi di mafia a Trame il mese prossimo gli interventi di Gratteri, Saviano e Boccassini

Dal 22 al 26 giugno torna per l’undicesima edizione Trame, il festival dedicato alla letteratura incentrata su temi come criminalità e legalità, come sempre racchiusa tra Palazzo Nicotera e Piazzetta San Domenico.

Presentato in Regione questa mattina, il programma dei 5 giorni avrebbe come filo rosso quello dell’analizzare la situazione nazionale a 30 anni dalle stragi di mafia.

Tra libri, spettacoli e letture teatrali, proiezioni, diversi ospiti saranno confermati dagli anni passati ed in più appuntamenti in prima linea ci sarà il direttore Giovanni Tizian, con il consueto incontro annuale con Nicola Gratteri (alle 21 del 24 giugno presenterà con Giuseppe Malara del Tg2 il nuovo libro edito da Mondadori “La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l’hanno fatta”), mentre sabato 25 alle 21.30 in Piazzetta San Domenico Roberto Saviano racconterà Giovanni Falcone, ed il giorno dopo Ilda Boccassini con Lionello Mancini del Sole 24 Ore presenterà “La Stanza Numero 30. Cronache di una vita”, libro edito da Feltrinelli che aveva fatto discutere anche per le rivelazioni sentimentali del magistrato.

A chiudere il programma uno dei 4 lametini presenti, anche se ormai di stanza fuori regione, ovvero ​​​​​​​Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P., che proverà un talk musicato con Vanessa Ricciardi del Domani alle 22 in Piazzetta San Domenico.