Danni ad un auto per una griglia saltata sulla strada provinciale 76, Gianturco contesta il Comune

«È importante ed urgente che l’amministrazione comunale presti la massima attenzione per fornire servizi adeguati e maggiore sicurezza anche a chi vive in periferia» sostiene Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

«Nella serata di ieri 26 maggio – afferma – è avvenuto l’ennesimo incidente stradale lungo una delle strade che portano verso le aree collinari della città. Nello specifico, mentre un automobilista percorreva la strada provinciale 76 che porta da Sambiase all’incrocio di Crozzano, è ceduta la griglia del canale di raccolta dell’acqua piovana provocando ingenti danni all’autovettura è solo per pura casualità non ci sono stati feriti. Occorre immediatamente un cambio di rotta da parte della giunta comunale – evidenzia Gianturco – troppo spesso disattenta nei confronti delle periferie cittadine e poco propensa a costruire rapporti solidi ed efficaci con gli altri enti responsabili della gestione delle strade pubbliche. Infatti, al netto delle varie competenze sulla manutenzione stradale, un’amministrazione attenta ai reali bisogni dei propri cittadini lavorerebbe per evitare continui problemi alla viabilità».

Martedì è stata pubblicata la determina comunale per quanto riguarda “la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale – annualità 2022-2024”, che però dato l’importo dovrà passare dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria.