L’Unione Nazionale Consumatori di Lamezia Terme aderisce al progetto nazionale Antea

L’Unione Nazionale Consumatori di Lamezia Terme, anche centro del controllo e qualità alimentare territoriale, aderisce al progetto nazionale Antea al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

sviluppare un sistema di tracciabilità della filiera di produzione delle imprese agricole attraverso l’applicazione della tecnologia Blockchain;

diffondere conoscenza su pratiche commerciali scorrette, codice del consumo e certificazioni alimentari attraverso la realizzazione di una ricerca;

incrementare le competenze dei cittadini, degli imprenditori e degli esperti legali sulla normativa del Consumo e delle Certificazioni Alimentari e in materia di protezione e sicurezza alimentare;

informare la cittadinanza sulla sicurezza alimentare e sui vantaggi del consumo consapevole e responsabile.

Visti gli obiettivi prefissati, le attività del progetto prevedono 5 fasi: sviluppo; ricerca; formazione; informazione & sensibilizzazione.

La responsabile della delegazione Unc territoriale competente per la provincia di Catanzaro e Crotone, fa sapere che «ci si può trovare difronte a incresciose situazioni come, ad esempio, con l’acquisto di prodotti alimentari, il ritrovamento di corpi estranei negli alimenti. Corpi estranei, per i consumatori, sono tutto ciò che essi non si aspettano di trovare all’interno del prodotto, sia esso un corpo estraneo naturale, proprio del prodotto, come gusci, noccioli, ossa, ecc., o non appartenente naturalmente al prodotto, come parti di metallo, vetro, carta o plastica. Si può ottenere tutela legale scrivendo sotto forma di segnalazione a unc.lameziaterme@gmail.com e successiva valutazione per una eventuale richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno, in proporzione alla fattispecie comunicata».