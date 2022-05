Sindacati

Come già per le festività precedenti, i sindacati a rappresentare i dipendenti della grande distribuzione invocano lo sciopero per il 2 giugno contro le mancate chiusure. «Nella Repubblica fondata sul lavoro, chi lavora nel Commercio e nella Distribuzione organizzata non ha diritto a festeggiare» lamentano Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltucs Uil della Calabria che hanno proclamato lo sciopero del settore per il prossimo 2 giugno. «La disattenzione delle Istituzioni, la corsa al consumo, un modello sociale che vorrebbe lavoratrici e lavoratori disponibili a lavorare sempre, senza poter fruire del giusto riposo, sono alla base delle ragioni di questo sciopero» sostengono i sindacati contrari all’apertura festiva, «invitiamo quelle aziende sensibili e rispettose della dignità dei propri dipendenti a non aprire la propria attività il 2 giugno, lo si faccia anche per una forma di risparmio energetico visto che, la calura prevista sta già facendo azionare i condizionatori».