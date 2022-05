Domani in Cattedrale il saluto di monsignor Schillaci alla comunità diocesana lametina

Domani 31 maggio la diocesi lametina ringrazia il Signore per gli anni del ministero episcopale di Giuseppe Schillaci nella comunità, in attesa che a luglio arrivi il nuovo vescovo, Serafino Parisi.

Alle 18, in Cattedrale, il vescovo presiederà la concelebrazione eucaristica. Per consentire a tutti i fedeli di unirsi alla preghiera, saranno allestiti due schermi all’interno della Chiesa e un maxischermo all’esterno in piazza D’Ippolito con possibilità di sedersi.

Il servizio di accoglienza sarà curato dai volontari del gruppo degli statuari dei Santi Pietro e Paolo.

A cura dell’ufficio per le comunicazioni sociali, diretta televisiva della celebrazione su Esse Tv (ch 94 e ch 98) e sulla pagina facebook della Diocesi di Lamezia Terme.