Prime lamentele per mare sporco tra Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna e scarichi abusivi secondo “uniti per il golfo di Sant’Eufemia”

Torna l’estate, e con essa il rituale di calabresi che fotografano il mare sporco accusando altri calabresi di inquinare senza che altrettanti calabresi controllino rovinando le vacanze ed il turismo calabrese.

Rosa Anna, portavoce di “uniti per il golfo di Sant’Eufemia” parla di «continue segnalazioni di mare sporco che interessa il tratto che va da Pizzo Calabro, per poi attraversare anche la costa lametina» citando però video, foto, reportage social.

«E se, a inizio estate, quando ancora quei pochi turisti che hanno il coraggio di frequentare le nostre coste e che continuiamo ad ingannare ogni estate, tant’è che si guardano bene poi dal ritornare, le condizioni del mare sono queste, cosa dobbiamo aspettarci per i mesi di luglio ed agosto?» si chiede la portavoce contestando che «a Pizzo, all’altezza della Seggiola, di Malfarà, dell’hotel Grillo (dove è presente la più importante stazione di sollevamento fognario, che pompa tutti i liquami dell’abitato di Pizzo al depuratore), si registrano strisce di chiari scarichi fognari».

Si punta il dito contro così «la mancata corretta manutenzione ordinaria delle pompe; le stazioni di sollevamento vanno sistematicamente in crisi, quasi tutti i giorni, provocando continui sversamenti di liquami non depurati a mare», reputando che «analoga situazione viene registrata nel lametino, presso la località Cafarone, Gizzeria Lido, al confine con Falerna, vicino all’Istituto agrario (dove cittadini hanno filmato uno scarico a cielo aperto)».

Si parla di «cittadini coraggiosi, a cui va il nostro plauso, che stanno producendo esposti presso le Procure. Auspichiamo che facciano sentire la loro voce e che denuncino tutti gli illeciti le persone perbene, stanche di un diritto violato. Anche in piena estate non ci fermeremo, se sarà necessario anche con manifestazioni popolari. La gente è stanca, non crede più nelle Istituzioni, quantomeno in quelle che stanno dimostrando totale disinteresse per il problema e che si limita a eclatanti e ormai irritanti proclami».