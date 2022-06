Dedicare il parcheggio della piscina comunale a Massimo Borracci, la proposta lanciata da Vincenzo Cutrì

“La scomparsa di Massimo Borracci ha lasciato sgomenti cittadini e appassionati di sport. Passione, amore e professionalità hanno da sempre animato il suo operato nella pratica e diffusione delle discipline acquatiche. Borracci si è distinto non solo come grande nuotatore e pallanotista, ma anche nella formazione di tanti giovani atleti”. Lo afferma Vincenzo Cutrì, già consigliere comunale di Lamezia Terme in tre distinte legislature.

“Massimo Borracci ha lasciato un segno profondo e indelebile anche nella nostra città alla guida della società dell’Arvalia Nuoto Lamezia”. Da qui la proposta di Cutrì: “Penso che sia doveroso intitolare a Massimo Borracci, apprezzato e stimato per le sue doti umane e professionali, il piazzale antistante la piscina comunale di Lamezia Terme. Un gesto simbolico che renderebbe merito a chi ha diffuso l’amore per lo sport e ha amato profondamente la nostra città”.