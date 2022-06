Mercoledì il senatore Calderoli nella sede lametina della Lega per sponsorizzare il Si ai referendum di domenica

«Il 12 giugno si voterà anche, oltre che per le elezioni amministrative in quasi 1000 comuni italiani, per i referendum sulla giustizia» ricorda il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, «la Lega ha già denunciato il muro del silenzio di giornali e televisioni per quella che è un’occasione storica per attuare quelle riforme che la politica non è stata in grado di fare negli ultimi 30 anni. La scarsa informazione è un problema di democrazia e ci auguriamo di sentire al più presto le parole di Draghi affinché gli italiani non perdano un’occasione storica di partecipazione popolare».

Nel frattempo il centrodestra, che aveva presentato i quesiti referendari, si divide nel presentare il referendum in città: mercoledì alle 12 conferenza stampa per il Si al referendum, con il senatore Calderoli, presso la sede della Lega di corso Numistrano Lamezia Terme; alle 18:30 presso il giardino della “Caffetteria della Repubblica”, l’evento pubblico organizzato da Fratelli d’Italia Lamezia Terme sui referendum giustizia del 12 giugno, sulle ragioni del SI e del NO, con ospiti gli avvocati Giuseppe Zofrea (già Presidente Camera Penale di Lamezia Terme), Fabrizio Falvo, Antonio Mazza (Magistrato Onorario Tribunale di Crotone).